Coppa d’Africa 2024: Bayo al 98′ manda ai quarti la Guinea, eliminata la Guinea Equatoriale

Termina agli ottavi di finale la favola della Guinea Equatoriale nella Coppa d’Africa 2024. Dopo aver trovato un’incredibile primo posto nella fase a gironi contro le più quotate Nigeria e Costa d’Avorio, gli Zalang capitolano agli ottavi contro la Guinea, che vince 1-0 al 98′. Partita molto intensa ed equilibrata, che vede una prima svolta al 56′, quando la Guinea Equatoriale rimane in 10 uomini per l’espulsione di Bikoro, autore di un brutto intervento, alla De Jong su Xabi Alonso nella finale dei Mondiali 2010. Nonostante l’uomo in meno però, la formazione centroafricana ha l’occasione per sbloccare la sfida. Pochi minuti dopo infatti il Var assegna un calcio di rigore per un netto fallo di Sekou Sylla su Iban Edù. Dal dischetto si presenta il capocannoniere della competizione Emilio Nsue, che spiazza il portiere avversario ma viene fermato dal palo.

La Guinea rinfrancata si spinge nella metà campo offensiva sfruttando la superiorità numerica, ma non riesce quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti di Owono. Quando sembra ormai fatta per i supplementari però arriva il gol qualificazione: Ibrahim Diakité sgasa sulla destra e mette in mezzo, dove Mohamed Bayo anticipa il suo difensore con una grande torsione di testa e sigla la rete decisiva. Fanno festa dunque i Syli, che ai quarti di finale affronteranno la vincente di Egitto-Repubblica Democratica del Congo.