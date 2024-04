Regolamento play-in Eurolega 2023/2024: come funzionano, la formula

Il regolamento dei play-in dell’Eurolega 2023/2024 di basket, con tutte le informazioni sulla formula e sul funzionamento di questo nuovo format, introdotto da questa stagione nella competizione. C’è grande attesa per le tre partite che si disputeranno in questa settimana, con il primo turno martedì 16 e il secondo venerdì 19 aprile. I play-in mettono in palio due posti per i playoff, e a contenderseli saranno le squadre che hanno terminato la regular season tra la settima e la decima posizione, le quali si sfideranno in partite secche, sul campo della formazione che ha terminato la prima parte di stagione con il miglior piazzamento. Ecco, quindi, nel dettaglio come funziona questa fase della competizione che vede impegnate, in ordine di classifica, Maccabi Tel Aviv, Baskonia, Efes e Virtus Bologna.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAY-IN

CALENDARIO E PROGRAMMA TV PLAY-IN

LE PARTITE DI MARTEDÌ 16 APRILE

La prima partita in programma vede sfidarsi il Maccabi Tel Aviv e il Baskonia, con gli spagnoli che si sono aggiudicati l’ottavo posto battendo nell’ultima giornata la Virtus Bologna. Chi vince questa partita si qualifica direttamente ai playoff, e andrà a sfidare il Panathinaikos, che ha chiuso la regular season al secondo posto. La perdente avrà però una seconda chance, in quanto affronterà, con il favore del fattore campo, la vincente tra Efes e Virtus Bologna. Queste ultime hanno chiuso la stagione regolare al nono e decimo posto: come detto, chi avrà la meglio sfiderà, venerdì 19 aprile, la perdente della partita precedente. Chi uscirà sconfitto, invece, abbandonerà definitivamente la competizione.

LA PARTITA DI VENERDÌ 19 APRILE

A questo punto, rimane da assegnare l’ultimo posto per i playoff. A contenderselo saranno, appunto, la perdente della sfida tra Maccabi e Baskonia e la vincente dell’incontro tra Efes e Virtus Bologna. Anche in questo caso la partita sarà secca, e la vincente guadagnerà l’accesso ai playoff, dove dovrà vedersela con il Real Madrid, che ha chiuso la regular season in prima posizione.