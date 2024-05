Playoff Eurolega 2023/2024: Panathinaikos in semifinale, Maccabi ko in gara-5

Il Panathinaikos batte 81-72 il Maccabi Tel Aviv in gara-5 e accede alle semifinali dei Playoff di Eurolega 2023/2024. Dopo aver salvato un match point in gara-4, i greci non sbagliano davanti ai propri tifosi e si guadagnano un posto nelle migliori quattro d’Europa. E’ un Kendrick Nunn in versione Nba. L’ex Heat, Lakers, Wizards chiude con 26 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 38 minuti sul parquet. Bene anche il veterano Sloukas con 15 punti e 6 rimbalzi. In doppia cifra Hernangomez (11 punti) e Papapetrou (11 punti). Non bastano al Maccabi, che ha giocato tutta la serie a Belgrado causa guerra, i 19 punti con 4 rimbalzi e 7 assist del solito Lorenzo Brown. Il Panathinaikos avanza in semifinale, dove affronterà una tra Monaco e Fenerbahce, anche loro a gara-5.

