Santo Stefano amaro per l’Olimpia Milano che in un Forum sold out perde 83-84 contro l’Olympiacos nell’ultima partita di EuroLeague del 2024, la prima della seconda metà della regular season. E se per l’EA7 è il terzo passo falso consecutivo, quella in terra italiana è la terza vittoria di fila per la formazione greca, che aggancia al secondo posto il Monaco e non perde terreno dal Paris capolista. In evidenza Vezenkov e Fournier che mettono a referto rispettivamente 21 e 18 punti. Mirotic (16 punti), Shields (15 punti) e Bolmaro (14 punti) sono i migliori nelle fila di Milano che dovrà fare ora i conti con una doppia trasferta: domenica in campionato la sfida con Treviso, il 2 gennaio Olimpia di scena all’Astroballe contro l’Asvel.

IL RACCONTO DELLA GARA

Serata positiva dall’arco per Milano che fa registrare un 52.4% al tiro da tre. Pronti, via ed è Mannion a regalare il +3 (5-2) a Milano dalla lunga distanza, poi è Leday a realizzare il canestro da 3 che ristabilisce il vantaggio (8-6) dei padroni di casa. La formazione turca si ferma ad un 9/29 da tre, ma il talento non manca. L’ex MVP di Eurolega Sasha Vezenkov accorcia con la tripla del -1 (10-9), ma la risposta è affidata a Shields (13-9) dall’angolo. Il primo quarto si chiude sul 19-19, frutto di un lavoro efficace in lunetta di Dimitrijevic. Milano parte a razzo nel secondo quarto. Prima Mirotic non sbaglia i due liberi, poi è Tonut a realizzare la tripla che precede il canestro del +7 di Causeur. Il time out di coach Bartzokas serve piuttosto per ricaricare le pile di Vezenkov che in pochi istanti trova 5 punti (30-26). L’Olimpia torna a gonfiare il tabellino da tre punti con Causeur (35-28), ma un calo di concentrazione permette all’Olympiacos di andare all’intervallo in vantaggio. A confezionare la rimonta sono William-Goss in lunetta (40-36), poi Vildoza con la tripla del -1 e infine il canestro di Peters (40-41).

Ad inizio terzo quarto l’Olimpia ha la forza di rimettersi avanti nel punteggio con la bomba di Shields (48-45) ma l’Olympiacos trova la sua miglior ripresa al tiro da tre (4 su 7) e riesce a riprendersi il vantaggio. Milano pareggia il conto due volte (56-56 e 58-58) e ad inizio dell’ultimo quarto effettua anche il sorpasso (66-65) con le triple di Dimitrijevic e Ricci, ma la reazione dei greci ancora una volta è puntuale. Nonostante l’assenza di Nikola Milutinov, miglior rimbalzista d’attacco della competizione, la formazione ospite domina anche su quel fondamentale (0-4 nell’ultimo quarto, 2-8 in totale) e sale sul +6. Gli ultimi a smettere di crederci sono Shields e Bolmaro, ma Milano gestisce male l’ultimo possesso sotto di un punto. Una beffa doppia visto come è maturato il passo falso col Bayern Monaco, anche in quel caso di misura e con l’ultimo tiro decisivo. Finisce 83-84. Nel prossimo turno l’Olympiacos sfiderà il Zalgiris.