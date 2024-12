La grana Victor Osimhen con ogni probabilità sarà nuovamente uno dei grandi tormentoni dell’estate.

La rottura tra Aurelio De Laurentiis e l’attaccante nigeriano ha portato il bomber dello Scudetto ad essere un separato in casa per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Nei ritiri di Dimaro prima e Castel Di Sangro poi, Osimhen si è allenato praticamente sempre a parte, salvo rari episodi, facendo molto lavoro in palestra e non seguendo pedissequamente i duri allenamenti del tecnico salentino. Uno scontro totale tra le parti, che sono arrivate alla fine di agosto senza aver trovato una soluzione che potesse essere conveniente per entrambe.

Il Napoli, per ovvi motivi, si è dovuta poi muovere sul mercato anche senza l’incasso della cessione di Osimhen, che era stata considerata parte del budget destinata ai nuovi arrivi. Il tonfo di Verona alla prima di campionato, infatti, ha portato Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis ad accelerare sul mercato per mettere a disposizione di Conte un centravanti di livello, motivo per cui si è poi fatto l’affondo su Romelu Lukaku. La situazione Osimhen è dunque rimasta in bilico fino ai primi di settembre, tra offerte dell’Arabia non congrue e la proposta mai arrivata del Paris Saint-Germain. La proposta che ha poi fatto felici tutti, soprattutto il nigeriano, è stata la richiesta di prestito fatta dal Galatasaray, accettata poi dal Napoli. Ovviamente, però, la prossima estate la situazione tornerà ad essere caldissima.

Via Osimhen e dentro Duran: il Napoli ha scelto il prossimo numero nove

L’addio di Victor Osimhen a titolo definitivo la prossima estate è praticamente scontato. I 75 milioni della clausola rescissoria, infatti, difficilmente spaventeranno le big d’Europa. Manchester United e Paris Saint-Germain su tutti sembrano pronte a presentarsi alle porte del Napoli, con i parigini che vorrebbero anche inserire Milan Skriniar nella trattativa. A frenare l’inserimento della contropartita, oltre alla volontà di monetizzare del Napoli, c’è lo stipendio oneroso dell’ex difensore dell’Inter, che non è alla portata delle casse partenopee.

Con i soldi di Victor Osimhen il Napoli potrebbe fare all-in su Jhon Duran, attaccante dell’Aston Villa. Il colombiano classe 2003 è uno dei grandi protagonisti della stagione di Premier League, ma non solo. Dodici gol segnati in venticinque presenze tra campionato e coppe, di cui tre in Champions League. Il dato più importante è che sei di questi gol sono arrivati da subentrato, con alcune di queste reti che sono anche di pregevolissima fattura.

Duran, se dovesse continuare così, nei prossimi mesi porterà su di se gli occhi delle big d’Europa, motivo per cui il Napoli vorrebbe anticipare la concorrenza. Stando a quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri avrebbero già fatto un’offerta da 35 milioni rifiutata dagli inglesi, e sarebbero pronti a rilanciare a 40 milioni.

Una cifra importante, per quello che potrebbe però essere il futuro centravanti del Napoli.