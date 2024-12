Liam Lawson è pronto al grande salto da Racing Bulls a Red Bull nel 2025. Il giovane neozelandese affiancherà Max Verstappen, lasciando un sedile vuoto nella scuderia di Faenza. Il posto stato velocemente occupato da Isack Hadjar, uno dei quattro rookie attesi al via della prossima stagione di F1. Oltre al francese, debutteranno Andrea Kimi Antonelli con Mercedes, Jack Doohan al volante dell’Alpine e Gabriel Bortoleto in Stake. A questi nomi va aggiunto Oliver Bearman, non più considerabile rookie da regolamento, ma che prenderà parte alla sua prima stagione completa.

Intervistato al The Pitstop Podcast, Lawson spiega come ritenga che manchi un nome tra quello degli esordienti, quello di Felipe Drugovich: “Se c’è qualcuno che merita un posto in questo momento, quello è Drugovich. È salito in macchina per fare le prove libere 1 ad Abu Dhabi l’anno scorso ed è stato più veloce di Stroll, è stato il terzo più veloce nella sessione (in realtà era secondo).” Il neozelandese fa il confronto anche con Fernando Alonso: “E poi, quest’anno penso che sia stato più veloce di Alonso. Non so quali piani di tiro avessero, forse c’erano altre cose, ma quest’anno è stato più veloce di Fernando nelle prove libere 1. Quindi sì, merita un posto”.

Infine, Lawson parla del proprio debutto in Red Bull: “Onestamente, soprattutto sono emozionato a proposito. Max ha vinto gli ultimi quattro titoli, è il migliore al mondo in questo momento. In ogni sessione ho potuto vedere esattamente cosa stava facendo, i suoi dati, e ovviamente sarà molto difficile eguagliarlo. Ma in termini di sviluppo, per me non c’è nessuno migliore da cui imparare. È un bravo ragazzo fuori dalla macchina, con i piedi per terra e molto normale”.

La carriera di Felipe Drugovich

Felipe Drugovich, classe 2000, è attualmente terzo pilota dell’Aston Martin e della McLaren. Il brasiliano ha conquistato il titolo di campione di Formula 2 nel 2022, dominando la stagione. Drugovich aveva ottenuto il successo con 265 punti e tre gare di anticipo, mentre Theo Pourchaire, suo diretto inseguitore ha terminato l’anno con 164 punti. Il mercato piloti della stagione 2023 di F1 è molto ristretto, con Drugovich che si deve accontentare del ruolo di pilota di riserva in casa Aston Martin e viene annunciato come primo membro del vivaio giovanile del team. Il brasiliano debutta in F1 nel corso dei test pre stagionali del 2023. Lance Stroll, infatti, ha dovuto saltare la tre giorni a causa di una frattura ad entrambi i polsi.

Drugovich inserisce nel proprio curriculum anche un’esperienza in Formula E. Il brasiliano viene infatti ingaggiato da Maserati per i rookie test a Berlino e a Roma. In entrambe le occasioni, colleziona il miglior tempo della giornata. Nel 2024 prende parte alla 24 ore di Le Mans, partecipando con il team Cadillac. Drugovich non è stato accostato a nessuna scuderia di F1 per il 2025 e il pilota ha annunciato la propria partecipazione alla 24 ore di Daytona. Numerosi piloti sulla griglia di F1 hanno firmato contratti pluriennali, cosa che rende complesso ai giovani talenti riuscire a trovare un sedile dopo il successo nelle categorie minori.