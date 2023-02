Lione-Virtus Bologna, Scariolo: “Vittoria importante in chiave playoff, complimenti ai ragazzi”

Il coach della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, ha parlato dopo la vittoria dei suoi ragazzi contro Lione in trasferta 77-64: “Abbiamo difeso meglio nel secondo tempo dopo essere calati di intensità nella fine del primo tempo. Abbiamo controllato con esperienza la gara. Mi complimento con i ragazzi perché vincere fuori casa non è mai facile. Siamo ancora in corsa per i playoff ma ci sono tante squadre che lotteranno fino alla fine. Dobbiamo fare un passo alla volta, il prossimo è con il Barcelona, non sarà una partita facile ma proveremo a vincere”.