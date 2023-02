Highlights Lione-Virtus Bologna 64-77, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 11

La Virtus Bologna batte Lione fuori casa 77-64 nella 23ª giornata di Eurolega 2022/2023. Belinelli trascina i suoi alla seconda vittoria in fila, dopo il successo contro la Stella Rossa, con 21 punti in uscita dalla panchina. Non bastano i 15 punti con 6 assist di De Colo a Lione per evitare la seconda sconfitta in fila. La squadra di Scariolo trova l’undicesima vittoria nella manifestazione trovandosi a una sola vittoria dalla zona playoff. Nella prossima giornata Bologna ospiterà il Barcellona. Lione proverò a tornare alla vittoria nel derby francese con il Monaco.