Nba 2022/2023: ok Philadelphia, i Suns battono i Celtics

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio si sono giocate 8 partite della regular season di Nba 2022/2023. I Phoenix Suns vincono a sorpresa contro i Boston Celtics 104-96. Brown e Tatum combinano 47 punti ma non basta per battere Paul e compagni. Philadelphia continua il suo ottimo periodo di forma e batte 137-125 i San Antonio Spurs grazie al solito Embiid, 33 punti 10 rimbalzi e 4 assist per il centro. Agli Spurs non bastano ai 26 di Branham. I Toronto Raptors vincono sul campo degli Houston Rockets 117-111 trascinati da VanVleet e Trent che mettono a segno 32 e 29 punti. Nonostante i 28 punti di Gordon i Rockets perdono ancora e restano in fondo alla classifica della Western Conference. Gli Atlanta Hawks battono gli Utah Jazz 115-108. Jazz, decisamente in calo dopo l’inizio di stagione sorprendente, a cui non basta la doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi del solito Markannen. Vittoria a sorpresa per gli Orlando Magic di Paolo Banchero che battono a domicilio i Minnesota Timberwolves 127-120. Non bastano ai padroni di casa i 29 punti di Russel per evitare la sconfitta. Top scorer dei Magic Anthony con 20 punti. La stella italiana, scelta numero 1 al draft 2023, sottotono con 11 punti 8 rimbalzi e 4 assist. Quinta vittoria nelle ultime sei partite per i Portland Trail Blazers che battono i Washington Wizards 124-118 grazie a un’altra ottima prova di Lillard che mette a referto 29 punti 3 rimbalzi e 6 assist. Non bastano i 64 punti combinati da Beal e Porzingis per evitare la sconfitta ai Wizards. Gli Indiana Pacers tornano a vincere dopo 4 sconfitte in fila e lo fanno contro i Sacramento Kings. Le doppie doppie di Hield, 21 punti 10 rimbalzi e 6 assist, e Turner, 14 punti 13 rimbalzi 1 assist, trascinano alla vittoria i Pacers. Nel match tra le due squadre con il record peggiore della Eastern Conference i Detroit Pistons la spuntano sui Charlotte Hornets 118-112. Bene il rookie Ivey con 24 punti e 7 assist. Non basta agli Hornets la tripla doppia sfiorata da Lamelo Ball che mette a referto 23 punti 8 rimbalzi e 8 assist.