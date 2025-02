Inizia una nuova settimana tutta da seguire per l’Eurolega 2024/2025 di basket, che si prepara a vivere un nuovo doppio turno. Si comincia con le partite di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio, valide per la 25^ giornata. Siamo già dentro l’ultimo terzo di programma per questa regular season, che vede in scena le ultime dieci partite. Arrivati a questo punto, tutto è ancora aperto per qualsiasi obiettivo, grazie a una competizione che fin qua ha regalato grande spettacolo ma anche grande equilibrio. Basti pensare che tra la quarta posizione, che vale i playoff, e l’undicesima, che comporterebbe, invece, l’eliminazione, ci sono appena due vittorie di differenze. Ecco, quindi, gli spunti più interessanti del nuovo turno.

Eurolega, Olimpia a caccia del colpaccio contro il Bayern

Partiamo, chiaramente, dalle italiane, e in particolare dall’Olimpia Milano, tornata in piena corsa per un posto almeno ai play-in, con i playoff lontani appena una vittoria. Il momento che stanno passando gli uomini di coach Ettore Messina è certamente delicato, visto che il peso specifico di ogni partita sale sempre di più e gli infortuni non aiutano. Eppure, dopo le pesanti sconfitte contro Partizan e Efes, nell’ultimo turno è arrivata una vittoria di cuore e grinta contro il Panathinaikos, grazie a un maestoso Zach LeDay, ma non solo.

I meneghini, quindi, sono tornati in decima posizione e sono ora attesi da questo scontro diretti in casa del Bayern Monaco, che è settimo con appena una vittoria in più. I bavaresi hanno vinto tre delle ultime quattro partite giocate in Eurolega, ma due settimane fa si sono fatti sorprendere proprio in casa dalla Virtus Bologna: compito dell’Olimpia è provare a replicare lo stesso risultato.

Virtus Bologna, alla Segafredo Arena arriva il Partizan

A proposito di Vu Nere, la squadra allenata da coach Dusko Ivanovic scenderà in campo mercoledì 5 febbraio alla Segafredo Arena per sfidare il Partizan Belgrado. Belinelli e compagni sono stati messi di fronte avversari di altissimo livello nelle ultime settimane, perdendo sia contro il Monaco che contro il Fenerbahce. Due sconfitte che hanno rallentato e allontanato ancora di più il sogno di poter davvero puntare ai play-in. Un traguardo ormai troppo lontano per definirlo un obiettivo (il distacco dalla decima posizione è di sei vittorie), ma quel che è certo è che la Virtus onorerà l’impegno fino all’ultimo.

Da canto suo, il Partizan si è visto interrompere una striscia di tre vittorie consecutive in Eurolega perdendo proprio il derby contro la Stella Rossa. La voglia di rivalsa, quindi, è al massimo, soprattutto per quanto riguarda la corsa ai play-in, visto che la squadra di Belgrado è attualmente scivolata all’undicesimo posto che varrebbe l’eliminazione e la mancata partecipazione alla post season.

Tra le altre partite previste in questo turno, da evidenziare sicuramente la sfida tra Panathinaikos e Fenerbahce. Il testa a testa è di altissimo livello, tra le due squadre che hanno affrontato le italiane nello scorso turno, con diversa fortuna. Altri match da tenere d’occhio è Efes-Real Madrid, con il quale si aprirà il turno, e Paris-Olympiacos, in scena invece mercoledì.

Orari e programma tv 25^ giornata

Martedì 4 febbraio

Ore 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – Real Madrid (Dazn)

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – ALBA Berlino (Dazn)

Ore 20:00 – Stella Rossa Meridianbet Belgrado – LDLC ASVEL Villeurbanne (Dazn)

Ore 20:15 – Panathinaikos AKTOR Atene – Fenerbahce Beko Istanbul (Dazn)

Ore 20:45 – FC Bayern Monaco – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Max)

Mercoledì 5 febbraio

Ore 19:00 – AS Monaco – Baskonia Vitoria-Gasteiz (Dazn)

Ore 20:30 – Virtus Segafredo Bologna – Partizan Mozzart Bet Belgrado (Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Max)

Ore 20:30 – Paris Basketball – Olympiacos Pireo (Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:30 – FC Barcellona – Maccabi Playtika Tel Aviv (Dazn)