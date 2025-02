Dopo la vittoria contro l’Empoli, la Juventus chiude il suo mercato con un altro affare a sorpresa: tutto pronto per l’ultimo colpo

Un poker per ripartire, quattro goal per poter mandare in soffitta la crisi e iniziare finalmente una nuova stagione. Spera la Juventus che la vittoria contro l’Empoli sia proprio l’inizio di un altro campionato, un torneo migliore rispetto a quanto fatto vedere finora da bianconeri.

La doppietta di Kolo Muani, tre gol in due partite finora, sta lì a dimostrare che il mercato serviva per rilanciare le ambizioni della squadra di Thiago Motta. Serviva a tal punto che Giuntoli ha rivoluzionato la rosa bianconera: oltre all’attaccante francese, sono arrivati anche Alberto Costa e Renato Veiga, ma il mercato juventino non può ancora dirsi definitivamente chiuso.

È ormai di dominio pubblico che oggi sosterrà le visite mediche anche Lloyd Kelly, 26 anni, difensore centrale proveniente dal Newcastle. Le società hanno trovato un accordo per il prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che si avvicina ai 18 milioni di euro. Ora il calciatore, dopo aver superato i test fisici, firmerà il contratto con la Juventus e si metterà a disposizione di Thiago Motta. Sarà lui l’ultimo colpo in entrata della formazione bianconera, che sfrutterà le ultime ore della sessione invernale per chiudere altre operazioni in uscita.

Juventus, ultimo affare in uscita: tutti i dettagli

Se Kelly rappresenterà l’ultimo acquisto di gennaio della Juventus, Giuntoli dovrà lavorare ancora qualche ora per sistemare anche le uscite. In particolare il calciatore destinato a lasciare Torino entro stasera a mezzanotte è Nicolò Fagioli.

Il centrocampista nelle ultime settimane ha trovato sempre meno spazio agli ordini di Thiago Motta, finendo molto indietro delle gerarchie dell’allenatore della Juventus. È nata così l’idea della sua cessione e la Fiorentina è pronta ad approfittarne. La società viola ha già l’accordo con il calciatore, mentre va definito ancora quello con la Juventus.

C’è l’intesa sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, non quella sulle cifre. Da Firenze sono arrivati a proporre 15 milioni di euro, a Torino non sembrano voler scendere sotto i 20. Una differenza di 5 milioni che deve essere limata in queste ultime ore di calciomercato per far sì che Fagioli possa lasciare Torino e iniziare la sua nuova avventura a Firenze. È quello che vuole il calciatore, desideroso di trovare un maggior minutaggio rispetto a quanto gli sta concedendo Thiago Motta. Ed è anche quello che vuole la Juventus, per abbassare il monte ingaggi ed evitare di avere nello spogliatoio un calciatore comunque scontento.