Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Archiviato un ricco di sport di squadra, si riparte sempre con la Serie A, che vede in programma il posticipo della 22esima giornata tra Cagliari e Lazio. In campo anche in Premier League, dove il Chelsea affronta il West Ham. Spazio poi al tennis, con quattro tornei di scena nella settimana: gli Atp di Dallas e Rotterdam e i Wta di Abu Dhabi e Cluj-Napoca. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.