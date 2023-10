Serie C 2023/2024: niente gol tra Triestina e Vicenza

Finisce 0-0 tra Triestina e Vicenza. Nonostante le diverse opportunità della squadra ospite, la palla non finisce in porta nemmeno una volta e le due formazioni si devono accontentare del pareggio. Dramma sulla panchina dei padroni di casa, con la squadra che rimane in dieci alla fine del primo tempo e Tesser che viene espulso a pochi minuti dal termine. Nella prossima giornata, la Triestina incontrerà il Legnano, mentre il Vicenza dovrà fare i conti con la Fiorenzuola.

Al fischio d’inizio, il Vicenza si dimostra più aggressivo rispetto alla Triestina e sfiora il gol dopo pochi minuti. Con l’avanzare del tempo però la squadra ospite non riesce a sfruttare diverse palle importanti, compiendo numerosi errori. Sul finale del primo tempo, la Triestina cerca di reagire e salire in attacco, ma non riesce a sbloccare il risultato. A pochi minuti dal duplice fischio arriva il colpo di scena: doppio giallo per Vallocchia, che viene espulso. Al 41′ la Triestina resta in dieci. Il primo tempo finisce 0-0 e le squadre tornano negli spogliatoi. Quando si riprende, la Triestina riesce ad essere più pericolosa degli ospiti nonostante l’uomo in meno. Il Vicenza riesce a rispondere nell’ultima fase di gioco, sfiorando la rete diverse volte. A meno di dieci minuti dal finale, viene sventolato un nuovo cartellino rosso: è per Tesser, il tecnico della Triestina, che abbandona la panchina.