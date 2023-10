Eurolega 2023/2024, Virtus Bologna ko all’esordio. Banchi: “Non ci conosciamo ancora”

Luca Banchi ha parlato in conferenza stampa dopo Virtus Bologna-Zalgiris 79-82, match d’esordio delle “V” nere nell’Eurolega 2023/2024. Il coach toscano ha parlato dell’andamento della partita, che lascia sicuramente qualche rimpianto: “Abbiamo controllato la partita fino a fine terzo quarto, poi nel finale i nostri avversari sono stati molto solidi e noi in questo momento non possiamo garantire quel livello di pallacanestro – spiega il tecnico degli emiliani – Questo perchè non ci conosciamo ancora così bene come lo Zalgiris, ci servono più qualità e continuità ma sicuramente sul piano della voglia e gli sforzi abbiamo giocato una grande partita.”

“Ci manca la conoscenza reciproca, faccio anche autocritica perchè è una cosa che riguarda anche me – prosegue Banchi – Dobbiamo ancora conoscerci e scoprirsi a vicenda e fare questo in situazioni di elevato stress come una partita del genere è davvero difficile. Non siamo stati lucidi nei momenti difficili, analizzare scelte e quintetti adesso mi sembra abbia poco senso. Dispiace perchè per l’atmosfera che c’era stasera i tifosi si sarebbero meritati un risultato diverso.”