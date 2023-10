Fiorentina-Ferencvaros 2-2, Stankovic: “Sono felice, per noi è un punto guadagnato”

Dejan Stankovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio per 2-2 del suo Ferencvaros al Franchi contro la Fiorentina. “Sono felicissimo perchè non perdere qua è un punto guadagnato. Questo è un mini campionato, sono contento della prestazione e un po’ meno del risultato ma alla fine potevamo anche perdere”, ha dichiarato il tecnico serbo. “Mi è piaciuto come abbiamo approcciato la gara, potevamo forse fare qualche gol in piu’ dopo il doppio vantaggio ma veniamo fuori anche da una serie molto lunga di partite e alla fine abbiamo cercato maggiormente di contenere – ha aggiunto Stankovic -. Noi siamo una squadra molto giovane, che alleno da non troppo tempo e che vive questa avventura europea con spirito positivo. Abbiamo fatto quattro punti nelle prime due partite e credo che sia un buon bottino”.

Poi, sulla Fiorentina: “Non sono sorpreso della qualità e della forza della Fiorentina, hanno tantissime alternative in ogni reparto e già aver contenuto i loro attaccanti è stato molto positivo. Noi avevamo qualche assenza, sono fiero dei 65-70 minuti dei ragazzi, sapevamo di non poter resistere per 90 a questo ritmo. Ci sono errori da correggere ma alla fine va bene così”.