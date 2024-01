MOVIOLA – Napoli-Fiorentina, Zerbin rientra in campo e poi segna: errore del quarto uomo Marcenaro

Episodio da moviola, anche se la partita aveva ormai poco da dire, sul gol del 3-0 del Napoli contro la Fiorentina in semifinale di Supercoppa Italiana. Per nulla affatto positivo quanto fatto dal quarto uomo Marcenaro, che fa rientrare Zerbin – a bordocampo per medicarsi dopo un infortunio – nel momento meno indicato. L’arbitro La Penna autorizza alzando il braccio, il fischietto ligure, in campo come quarto ufficiale, consente il rientro in campo dell’esterno azzurro con un secondo di ritardo e la palla nel frattempo è arrivata proprio nella zona in cui stava rientrando lo stesso Zerbin, che ruba la sfera all’avversario che non si aspettava il pressing e poi si invola verso la porta dove segnerà il gol del 3-0.