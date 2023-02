Pagelle Frosinone-Parma 3-4: voti e tabellino Serie B 2022/23

Il tabellino e le pagelle di Frosinone-Parma, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie B 2022/23. Match incredibile al Benito Stirpe tra le due formazioni, vinto dagli ospiti che chiudono nla gara addiritura in 9, tenendo però botta alla prima della classe. A segno Caso, Mulattieri e Moro per i padroni di casa, Ansaldi, Zanimacchia e due volte Vazquez per gli ospiti.

Le pagelle

FROSINONE (4-3-3): Turati 4.5; Sampirisi 5, Lucioni 5, Kalaj 6, Cotali 5 (78′ Frabotta sv); Rohden 6 (61′ Bidaoui 5.5), Mazzitelli 7, Boloca 6; Insigne 5 (61′ Baez 5.5), Mulattieri 7 (78′ Borrelli sv), Caso 7 (61′ Moro 7).

A disposizione: Loria, Oyono, Szyminski, Kone, Garritano, Gelli.

All: Grosso 6

PARMA (4-1-4-1): Buffon 5.5, Prato 5.5, Osorio 6, Valenti 5.5, Ansaldi 7.5; Estevez 4, Zanimacchia 7 (79′ Hainaut 6), Juric 6, Bernabé 6.5 (74′ Inglese 6), Man 7.5 (59′ Camara 3); Vazquez 8.5.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Cobbaut, Circati, Zagaritis, Sohm, Charpentier, Bonny.

All. Pecchia 8

ARBITRO: Lorenzo Maggioni di Lecco 7.5

RETI: 6′, 73′ Vazquez, 21′ Ansaldi, 25′ Caso, 36′ Zanimacchia, 49′ Mulattieri, 71′ Moro

NOTE: Serata senza nuvole, terreno di gioco in buone condizioni

Ammoniti: Cotali, Boloca.

Espulsi: Estevez, Camara.

Angoli: 4-1

Recupero: 2′ 1T – 7′ 2T