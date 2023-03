Eurolega 2022/2023: vittorie pesanti per Zalgiris e Stella Rossa, ok Real Madrid e Olympiakos

Oggi si sono giocate le partite del 31° turno di Eurolega 2022/2023. Vittoria pesante in chiave playoff per lo Zalgiris, che nelle mura di casa batte il Monaco 79-70. Brazdeikis trascina i padroni di casa con 22 punti e 5 rimbalzi a un successo che permette alla squadra lituana di salire a 16 vittorie e 15 sconfitte e di agganciare Baskonia, al momento 8ª e ai playoff ma con la stessa percentuale dello Zalgiris. Secondo successo consecutivo, e contro squadre con record migliore, per la Stella Rossa che batte 92-73 il Valencia. L’acquisto di Campazzo dai Denver Nuggets, 15 punti e 7 assist, ha dato nuova linfa all’attacco della squadra serba che sta provando la rimonta per un posto nelle prime otto. La Stella Rossa sale a 14 vittorie e 17 sconfitte a 2 vittorie dalla zona playoff e con una trasferta a Lione, fanalino di coda dell’Eurolega, che è una ghiotta occasione per avvicinarsi sempre di più alle squadre più avanti. Nelle zone alte di classifica vincono Olympiakos e Real Madrid che battono senza problemi Lione, 81-55 nel match testa-coda del campionato, e Fenerbahce, 90-75 e mantenendo la doppia cifra di vantaggio per oltre metà partita. Entrambe le squadre continuano il duello testa a testa in vetta alla classifica e salgono a 22 vittorie e 9 sconfitte, al momento Olympiakos davanti per scontri diretti.