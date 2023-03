Nuoto, Peaty: “Ho problemi di salute mentale, mi fermo ma cercherò di essere pronto per Parigi”

Il campione olimpico britannico Adam Peaty ha annunciato via social che non parteciperà ai prossimi campionati nazionali e nemmeno ai Mondiali in programma in Giappone per “salvaguardare la sua salute mentale”. L’obiettivo dell’inglese è quello di ritrovare forma ed equilibrio in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 28enne di Derby, detentore dei record mondiali dei 50 e dei 100 rana, ha analizzato la sua situazione sui suoi canali social: “Non mi sto godendo lo sport. Pochissime persone capiscono cosa fanno la vittoria e il successo alla salute mentale di un individuo. se stessi per vincere ancora e ancora. Come alcuni forse sapranno, ho lottato con la mia salute mentale negli ultimi anni e penso che sia importante essere onesti al riguardo. Sono stanco, non sono me stesso e non mi piace lo sport come mi piaceva negli ultimi anni”. I problemi di Peaty sono dovuti anche a un infortunio rimediato in allenamento nel 2022 che gli ha impedito di partecipare ai Mondiali.