Volley, Champions League maschile 2023: Perugia sconfitta nella semifinale d’andata, trionfa lo Zaksa 3-1

La semifinale di andata della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley va allo Zaksa. All’Azoty di Kedzierzyn-Kozle finisce 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22) per la squadra di casa, che manda al tappeto la Sir Sicoma Monini Perugia. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo aver superato Berlino ai quarti, non riescono a vincere in Polonia, dovendosi accontentare di un solo set. Sorride invece lo Zaksa, che sfrutta il campo di casa per avvicinarsi al passaggio del turno, dominando la sfida per larghi tratti. Sconfitta sicuramente amara per Perugia, ma che non preclude l’accesso alla finale. La squadra di Giani ha infatti tenuto testa agli avversari in alcuni frangenti e potrà assolutamente giocarsi le sue carte tra sette giorni, davanti al pubblico di casa.

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CRONACA: Primo set appannaggio dei polacchi, che partono forte e doppiano subito gli avversari nel punteggio. Perugia fatica a contenere i potenti attacchi avversari e non può far altro che tentare di rendere il passivo meno pesante, affidandosi al solito Leon. L’epilogo però non è dei migliori. Lo Zaksa non commette alcuna sbavatura e resta concentrato fino alla fine, imponendosi con un sonoro 25-18.

Nel secondo set, a regnare è l’equilibrio per larghi tratti, ma un mini-parziale di 5-0 targato Leon-Herrera porta avanti la Sir Sicoma Monini. I ragazzi di Anastasi restano saldamente al comando praticamente fino alla fine, ma proprio sul più bello, ovvero il 23-23, vengono scavalcati dagli avversari. Poco male perché arrivano tre punti consecutivi, complice un regalo dei polacchi, e quindi il set. Perugia prevale per 26-24 e ristabilisce la parità in termini di set.

Ferito nell’orgoglio, lo Zaksa reagisce immediatamente e comanda la terza frazione, il cui copione è molto simile alla prima. Perugia cerca di restare in scia all’inizio, stroncando sul nascere i tentativi di fuga degli avversari, ma alla distanza non riesce a tenere il passo della formazione polacca e cede. Sugli scudi lo statunitense Smith, che disputa una gara in crescendo, risultando molto prezioso nell’economia della sua squadra. Un set mai in discussione finisce 25-19 per i polacchi.

Infine, nel quarto set, è ancora lo Zaksa a fare la partita, issandosi subito sul 4-0. Gli ospiti provano a recuperare e non mollano il colpo, tenendo sulle spine gli avversari e portandosi fino al -1. Nel momento di compiere l’aggancio, però, le cose non vanno come sperato. Bednorz e compagni alzano infatti il livello di gioco e tengono a debita distanza gli avversari, incrementando il vantaggio. Perugia ci prova fino all’ultimo, ma ad avere la meglio sono i padroni di casa, vittoriosi per 25-22.