Eurolega 2022/2023: Milano continua a vincere, piegato il Partizan 76-62

Una super Olimpia Milano piega il Partizan in casa 76-62, nel match valido per la 28ª giornata di Eurolega 2022/2023. Grande partita dei ragazzi di Messina che lottano punto nei primi tre quarti e poi riescono a scappare via con un parziale pesantissimo di 12-0 tra fine terzo quarto e inizio quarto quarto. Sesta vittoria consecutiva per l’Olimpia che sale a 12 vittorie e 15 sconfitte tenendo vivo il sogno playoff, distanti due vittorie. Sponda Milano bene Baron con 14 punti e Davies con 14 punti nella seconda metà di partita. Ottime prestazione anche di Napier, 10 punti e 4 assist, e Pangos, 10 punti 5 rimbalzi e 7 assist. Non bastano al Partizan i 15 di Punter per evitare la sconfitta.

Primo quarto ad alta intensità con entrambe le squadre che fanno valere le ottime difese. Milano attacca meglio del Partizan ma non entra in partita a livello realizzativo trovano il primo canestro dopo 3 minuti di gioco. Punter domina il parquet mettendo a segno 9 dei 19 punti dei suoi portando la squadra serba in vantaggio a fine primo quarto sul 19-13. La squadra di Messina riesce a trovare ottimi tiri ma non riesce a sfruttare le occasioni chiudendo i primi 10 minuti con un brutto 28% dal campo.

Il secondo quarto continua sullo stesso filone del primo con le difese protagoniste del gioco. L’Olimpia si riavvicina grazie a un ottimo Pangos dalla panchina, 2 punti 3 rimbalzi e 4 assist per il canadese, e trova il sorpasso con la tripla del 30-27 di Baron. Lessort trova la schiacciata del 30-29 che porta la squadra serba sotto di 1 punto all’intervallo. Punter unico giocatore in doppia cifra con 11 punti seguito da un buon Melli con 7 punti e 5 rimbalzi.

Terzo quarto sempre dai bassi punteggi e con tante palle perse, 11 per Milano e 13 per il Partizan. Molto fallosa la squadra di Obradovic che esaurisce il bonus a metà quarto concedendo diversi tiri dalla lunetta ai padroni di casa. Non cala l’intensità difensiva con le due squadre che lottano punto a punti arrivando sul 46-46 a un possesso dalla fine. Napier si prende l’ultimo possesso e mette la prima tripla del match portando Milano in vantaggio a inizio quarto quarto.

Nel quarto quarto Milano prova l’allungo con un parziale di 11-0, grazie a delle grandi difese e a un Napier molto ispirato nei primi minuti del periodo, trovando il massimo vantaggio sul 60-46 a 7 minuti dalla fine. L’Olimpia continua ad attaccare bene e riesce a resistere alla rimonta del Partizan guadagnandosi il sesto successo in fila in Eurolega.