Fiorentina-Sivasspor, Barak trova il gol: la sblocca con una girata mancina (VIDEO)

di Christian Poliseno 1

La sblocca la Fiorentina in casa contro il Sivasspor. Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, dopo un batti e ribatti in area di rigore, l’ex Verona Antonin Barak ha sbloccata la gara con una girata mancina. Ecco il video del gol.