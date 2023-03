Juventus, tifosi Friburgo espongono magliette con scritta “Juve Mer**” (FOTO)

I tifosi Friburgo arrivati allo Juventus Stadium in occasione della sfida contro i bianconeri valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League, hanno realizzato un insolito ‘striscione’. I tedeschi hanno esposto in fila delle magliette che formavano la scritta: “Juve Mer**”. Di seguito la foto.

Tifosi del Friburgo a Torino pic.twitter.com/e7OM2AT4Zw — Silvio (@ReadyPlayer1___) March 9, 2023