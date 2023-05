Basket, playoff Eurolega 2022/2023: Olympiacos alle final four, battuto in gara-5 il Fenerbahce

La seconda squadra a staccare il pass per le Final Four dell’Eurolega 2022/2023 di basket è l’Olympiacos. Il club greco ha sconfitto nella sfida valida come gara-5 dei playoff i turchi del Fenerbahce per 84-72. Non particolarmente equilibrato l’ultimo atto di una serie spettacolare e piena di emozioni, con i greci che hanno messo in discesa la gara già nel primo tempo, issando sul +13 a fine primo tempo. Nella ripresa, invece, l’Olympiacos si è limitato ad amministrare il vantaggio e non correre rischi, conquistando un meritato passaggio del turno davanti al proprio pubblico. Il miglior realizzatore del match è stato Guduric con 26 punti, mentre a trascinare l’Olympiacos sono stati Sloukas (22 punti), Vezenkov (17 punti) e Papanikolaou (14 punti e 11 rimbalzi). I greci attendono ora di scoprire il loro prossimo avversario, che uscirà da gara-5 di Monaco-Maccabi.

