Manchester City, la rosa vale un miliardo ma Guardiola non fa cambi in semifinale col Real

Un miliardo circa di valore stimato della rosa del Manchester City, le lamentele per le tante partite che si giocano in ogni stagione, e poi nessun cambio. E’ lo strano caso di Pep Guardiola, che nonostante almeno due giocatori per ogni ruolo, soprattutto per le posizioni offensive, e in virtù di una prestazione non entusiasmante di alcuni giocatori come Grealish e Bernardo Silva, decide di non effettuare alcuna sostituzione nella semifinale d’andata del Bernabeu contro il Real Madrid.