La Virtus Bologna sconfigge nel finale il Baskonia e conquista la sua terza vittoria dell’Eurolega 2024/2025 di basket. A decidere la sfida valida come 15^ giornata è una magia di Will Clyburn, che a pochi secondi dallo scadere realizza un gioco da quattro punti, prima mandando a bersaglio la tripla e poi realizzando il libero supplementare per l’ingenuo fallo di Moneke. 82-81 il punteggio in favore delle Vu Nere di coach Dusko Ivanovic, che celebra nel migliore dei modi la partita sulla panchina della squadra italiana, proprio sul campo dell’ultima formazione allenata e portata ai playoff nella passata stagione.

La Virtus ritrova dunque una vittoria che nella competizione mancava da oltre un mese e dà continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro gli acerrimi rivali dell’Olimpia Milano. Lo fa al termine di una partita estremamente equilibrata e in cui nessuna delle due squadre è riuscita ad andare in fuga.

I primi due quarti sono terminati con Baskonia e Virtus perfettamente appaiate (21-21 e 17-17), poi gli spagnoli hanno allungato quanto bastava per tenere a debita distanza gli avversari. Nel finale la vittoria sembrava cosa fatta, complice uno straordinario Rogkavopoulos, invece a festeggiare è stata la Virtus Bologna, nel segno di Clyburn, miglior realizzatore della serata con 23 punti.