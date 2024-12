Ottimi risultati per l’Italia nella seconda prova della discesa libera di Beaver Creek, valida per la coppa del mondo di sci alpino. La più veloce sulle nevi americane è stata Lara Gut-Behrami, capace di fermare il cronometro in 1’31”87. Alle sue spalle due azzurre: Sofia Goggia, seconda in 1’32”54, e Federica Brignone, terza in 1’32″84.

Se il crono della valdostana non sorprende, dopo che nell’allenamento di 24 ore prima era stata la più veloce, diverso è il discorso per la bergamasca, al rientro dopo un lungo stop e solo 12^ ieri. Più indietro le altre italiane: Laura Pirovano è undicesima (1.33.38), Nadia Delago tredicesima, mentre sono fuori dalla top 20 Elena Curtoni, Marta Bassino e Nicol Delago. La terza e ultima prova, prima della gara di sabato, è prevista per la giornata di venerdì 13 dicembre.

“In questa seconda prova non mi sono sentita bene come nella prima. Inoltre sul muro ho un po’ strappato. Tuttavia la pista mi piace: devo solo sciare più morbida” ha dichiarato Brignone.