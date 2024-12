Colpo Virtus Bologna che in casa batte il Barcellona, mentre l’Olimpia Milano cede di misura al Bayern Monaco: sono questi i verdetti delle due squadre italiane nella 17^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Un successo prestigioso per gli uomini di coach Dusko Ivanovic, che davanti al proprio pubblico si impongono per 86-81 contro i blaugrana. Quarto successo stagionale per le Vu Nere, che hanno ancora un gap molto importante da colmare per provare a sognare in grande. Secondo KO consecutivo, invece, per i meneghini, che contro i bavaresi si arrendono per 78-79.

Eurolega, cronaca delle partite di Virtus Bologna e Olimpia Milano

Nella sfida tra Virtus Bologna e Barcellona, ottima partenza per la formazione di casa, in cui Cordinier si dimostra subito in partita. Partita da leader assoluto per il francese delle Vu Nere, capace di chiudere la partita con 24 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Il primo quarto si chiude sul 23-15 con un canestro di Pajola a chiudere un’azione veloce. Punter e Parker sono i pericoli maggiori per la Virtus nel primo tempo, che si chiude con il +1 bolognese grazie anche a una tripla di Pajola (35-34).

Nel secondo tempo si scalda anche la mano di Hernangomez, importante per il pareggio blaugrana nonostante i punti di Zizc, Cordinier e Clyburn: è 65-65 quando mancano gli ultimi dieci minuti. Punter e Veesely firmano il sorpasso ospite (74-77), ma Diouf e Cordinier riportano avanti la Virtus. Tanti giri dalla lunetta con Cordinier che è quasi perfetto, poi Belinelli, ancora a gioco fermo, chiude i conti dopo l’antisportivo di Punter.

Passando all’Unipol Forum, partita assolutamente pazza tra Olimpia e Bayern. In particolare, l’avvio della squadra di casa è disastroso: attacco debole e confusionario, fase difensiva assente, e i bavaresi volano sul 6-24. Nebo e cinque punti di LeDay tamponano l’emorragia a fine primo quarto (14-26). I segnali positivi vengono confermati nel secondo quarto: Dimitrijevic e Nebo trovano giocate importanti e Causeur è subito un fattore, si va all’intervallo lungo sul 39-40.

LeDay, Mirotic e Causeur, oltre allo stesso Nebo (uscito anzitempo), tengono a galla un’Olimpia che a tratti appare stanca, arrivando a fine terzo quarto sul -6 (59-65). Il quarto quarto è tutto un parziale e controparziale: Edwards (25 punti) e Booker (23) continuano a fare male, ma l’Olimpia risponde colpo su colpo. Nel finale, Weiler-Babb fa 1/2 e il ferro respinge il tiro di Shields che sarebbe valso la vittoria: termina 78-79, con l’Olimpia che chiude all’undicesimo posto il girone di andata.

Le parole di Ivanovic e Messina

“Siamo contenti per la vittoria e perché penso che la squadra abbia dimostrato di poter giocare con carattere ed energia. Dobbiamo dimostrarlo tutti i giorni, in partita e in allenamento”, le parole di Dusko Ivanovic sulla vittoria della Virtus. “Credo in questa squadra, i dettagli possono essere migliorati ma il carattere non manca. Cordinier? Dimostra di essere un grande giocatore, prende responsabilità perché tutta la squadra è dietro di lui”. Grande rammarico, invece, per Ettore Messina: “È una sconfitta dura. Complimenti al Bayern, perché sembrava che l’avesse persa e ha continuato a giocare, mentre noi abbiamo commesso degli errori che ci sono costati la partita. Abbiamo avuto una rotazione difensiva inesistente, abbiamo perso due palloni e concesso un rimbalzo offensivo sul possesso decisivo. Sono errori che si pagano. Nebo? Nei prossimi giorni sapremo di cosa si tratta”.