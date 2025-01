Grande prestazione per l’Olimpia Milano, che nella ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2024/2025 torna alla vittoria e lo fa in grande stile. L’EA7 Emporio Armani ha infatti battuto i campioni d’Europa in carica del Panathinaikos, che escono dall’Unipol Forum battuti 87-75. Dopo le scoppole subite contro Partizan ed Efes, gli uomini di Ettore Messina giocano una partita sontuosa risultando più forti anche delle numerose assenze in attesa di diversi rientri pesanti. Su tutti quello di Nikola Mirotic, che però oggi non è stato rimpianto grazie a una prova superlativa di Zach Leday che chiude il match a 33 punti.

L’obiettivo adesso sarà quello di trovare continuità, a partire dalla trasferta di martedì prossimo in casa del Bayern Monaco. Uno scontro diretto tra due squadre che puntano ancora ai playoff. In attesa delle partite di domani, l’Olimpia è infatti tornata al decimo posto in classifica che sarebbe l’ultimo utile per il play-in.

La partita inizia nel segno di Freddie Gillespie, autore dei primi cinque punti dell’Olimpia. I minuti iniziali vedono pochi canestri da una parte e dall’altra, con Milano che si riporta avanti grazie alla tripla di Leday e al 3/3 di Mannion in lunetta che valgono il 13-11. Leday spinge gli uomini di Messina fino al +4, ma nel finale di primo quarto il Panathinaikos reagisce con i canestri di Nunn e Mitoglou che consentono agli ospiti di chiudere il gap sul 17-16 dopo il quarto d’apertura. Tonut e ancora Gillespie riportano l’Olimpia anche a +5 in avvio di secondo quarto, ma improvvisamente arriva l’8-0 di parziale dei greci. Leday però non ci sta e firma dieci punti in poco più di un minuto, andando subito in doppia cifra per il 31-24 in favore dell’Armani che costringe la panchina del “Pana” al timeout. Al rientro ecco che Sloukas e Mitoglou riportano a contatto i greci, con Nunn che firma l’aggancio del 33-33. L’Olimpia risponde colpo su colpo ed ecco così che le due squadre vanno al riposo con Milano avanti 39-37 all’intervallo lungo.

Al rientro in campo le triple di Bolmaro e Mannion incendiano il Forum, per il +7 sul 46-39. Stavolta Milano tiene botta e trova percentuali importanti dall’arco dei tre punti, ancora con Mannion e Shields che tengono un cuscinetto di nove punti tra l’Olimpia e il Panathinaikos. Caruso e Dimitrijevic trovano a loro volta canestri pesanti, l’attacco ospite “scompare” e così gli uomini di Messina iniziano l’ultimo quarto in vantaggio di sedici lunghezze sul 66-50.

La difesa di Milano continua a fare la differenza anche nel quarto periodo, con il Panathinaikos che a fine partita rimane con appena 11 liberi tirati contro i 22 dell’EA7. Il solito Sloukas (22 punti a fine partita) però non ci sta e riporta i campioni in carica a -10, Gillespie e Leday non smettono però di fare grandi cose su entrambi i lati del campo e tengono in quota i padroni di casa esaltando il pubblico del Forum. Gli ultimi minuti di partita diventano così una passerella anche per Mannion, che chiude con 14 punti una prova decisamente convincente.

Olimpia Milano-Panathinaikos, il tabellino del match

EA7 Emporio Armani Milano: Dimitrijevic 4, Mannion 14, Bortolani, Garavaglia, Tonut 2, Bolmaro 6, Brooks 3, Leday 33, Suigo, Caruso 4, Shields 10, Gillespie 11.

Coach: Ettore Messina

Panathinaikos: Kalaitzakis, Brown, Sloukas 22, Osman 12, Samodurov, Papapetrou, Grant 5, Nunn 18, Gabriel4, Antetokounmpo, Hernangomez 5, Mitoglou 9.

Coach: Ergin Ataman

Le altre partite: Parigi vince ancora, Bayern corsaro in Lituania

Negli altri match di oggi spicca la vittoria esterna del Bayern Monaco, prossima avversaria di Milano. Sul campo dello Zalgiris Kaunas di coach Trinchieri i bavaresi vincono 82-97, trascinati da un Weiler-Wabb che sfiora la tripla doppia con 14 punti, 13 assist e 7 rimbalzi. Il tutto senza dimenticare i 26 punti di Obst e i 24 di Edwards, che “oscurano” i 33 punti di Sylvain Francisco. Il Bayern sale così in zona playoff, dove è sempre più salda Parigi che vince anche il derby francese con Lyon per 91-82. Quattro giocatori in doppia cifra per i parigini, con Maodo Lo best scorer a 18 punti al termine di un match comunque combattuto fino agli ultimi minuti.

La partita più tirata della serata è quella di Vitoria-Gasteiz, con il Barcellona che cade 88-86 nella mai banale trasferta sul campo del Baskonia. I baschi provano a rilanciarsi in chiave play-in, che comunque restano piuttosto lontani. Chima Moneke trascina i suoi con 22 punti, mentre sette giocatori in doppia cifra non bastano ai blaugrana per evitare l’undicesima sconfitta della sua regular season.

Arriva anche la quarta vittoria in questa Eurolega per il fanalino di coda Alba Berlino, che vince lo scontro della parte bassa della classifica con il Maccabi Tel Aviv. Vittoria per 87-93 dei tedeschi sul neutro di Belgrado, trascinati dai 22 punti di Wetzell oltre agli 11 punti dell’azzurro Matteo Spagnolo.