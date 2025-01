Spunta un nome nuovo a sorpresa in casa Napoli per sostituire il partente Khvicha Kvaratskhelia: lo ha chiesto direttamente Antonio Conte.

Due anni e mezzo, uno scudetto vinto da MVP della Serie A al primo anno in Italia, 107 presenze, 30 gol e 29 assist complessivi rischiano di sfumare in un niente nel corso di un qualsiasi mercato di gennaio. La storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli è arrivata alla conclusione, il georgiano è pronto a trasferirsi al ricco Paris Saint-Germain.

La notizia è arrivata pochi giorni fa come un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti i tifosi napoletani. Una trattativa tenuta all’oscuro per settimane che ora sta per concretizzarsi, vista la volontà del giocatore di cambiare squadra. È stato lo stesso Kvaratskhelia a chiedere la cessione, come confermato dal suo allenatore Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Verona.

Nonostante una stagione non proprio esaltante, Kvara resta probabilmente il calciatore con più qualità nella rosa del Napoli e non sarà facile sostituirlo a stagione in corso. I partenopei però sono primi in classifica e si stanno giocando uno scudetto, quindi Antonio Conte non si accontenterà di un nome da poco per prendere il posto del 77 georgiano.

Sostituto Kvaratskhelia, spunta un grande nome dalla Premier League

Sono diversi i nomi circolati negli ultimi giorni per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Partendo da Edin Zhegrova del Lille, che però gioca sulla fascia opposta con il club francese, fino ad arrivare anche a Federico Chiesa, che però nell’ultimo weekend ha segnato il primo gol con la maglia del Liverpool e pare voglia giocarsi le sue carte in Inghilterra nonostante una stagione ricca di insidie per lui. Il sostituto però potrebbe comunque arrivare dalla Premier League: si tratta di Alejandro Garnacho del Manchester United.

A fare il nome di Garnacho in orbita Napoli è stato Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. L’attaccante argentino è stata una richiesta esplicita di Antonio Conte che lo vorrebbe nella sua squadra. Garnacho ha una valutazione di 50 milioni di euro, cifra che il Napoli non avrebbe difficoltà a coprire visti gli 80/90 che arriveranno da Parigi.

Il Manchester United potrebbe e dovrebbe vendere Garnacho per due motivi. Il primo, meno importante, è prettamente tecnico: il nuovo allenatore Ruben Amorim lo sta utilizzando meno rispetto a Erik ten Hag, facendolo partire spesso dalla panchina.

Il secondo motivo, più importante, è finanziario. Lo United avrebbe deciso di mettere sul mercato Garnacho e Kobbie Mainoo per rispettare le regole di profitto e sostenibilità: le cessioni di giocatori cresciuti nel proprio vivaio, infatti, risultano al 100% nel bilancio. Per un Manchester United a corto di liquidità, la cessione di Garnacho al Napoli potrebbe essere molto redditizia.