Basket, Eurolega 2023/24: Virtus Bologna mai in partita, l’Efes domina e vince 99-75

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna, che nel ventunesimo turno di Eurolega cade in casa dell’Efes Istanbul con il punteggio di 99-75. Nel primo quarto è l’asse Belinelli-Dunston a tenere in piedi la squadra di Banchi, che fino a metà periodo rimane incollata nel punteggio. Dall’altra parte del campo però Darius Thompson e Bryant fanno a fette la difesa sugli esterni della Virtus e mandano l’Efes avanti 26-15 al termine dei primi 10′. Nel secondo quarto la musica non cambia, con i padroni di casa che continuano a trovare con continuità la via del canestro sfruttando anche le seconde chance regalate dai numerosi rimbalzi in attacco di Oturu e Jones.

Di contro Bologna non riesce a trovare soluzioni offensive efficaci e regala troppi palloni agli avversari. Il risultato è un parziale di 15-2 con cui i turchi prendono il largo, fino ad arrivare al 50-29 di metà partita. Nella ripresa l’Efes continua ad attaccare alla grande, cosa che da tempo non gli succedeva in Eurolega date le sette sconfitte consecutive nella massima competizione europea. Bryant e Thompson proseguono nel loro personale clinic offensivo, mentre tra le fila dei bianconeri i soli Cordinier e Belinelli sembrano averne per provarci, insieme al rientrante Mickey. La Virtus non riesce mai ad avvicinarsi oltre ai 15 punti di svantaggio, e la gara si chiude 99-75, con i turchi che ribaltano anche la differenza canestri.

Prestazione molto sotto tono delle V nere, sull’onda lunga della partita persa contro il Maccabi. La squadra di Banchi è apparsa piuttosto stanca, con due dei suoi leader come Shengelia e Hackett netta difficoltà. Fortunatamente per la Virtus è terminato il ciclo di 4 partite di Eurolega in 9 giorni, e nel prossimo turno in casa contro l’Asvel avrà la chance di tornare alla vittoria.