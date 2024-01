Lazio, emergenza in attacco: infortunio per Castellanos, lesione agli adduttori

Infortunio per Valentin Castellanos ed emergenza in attacco per la Lazio di Maurizio Sarri, visto che anche Ciro Immobile è attualmente out. L’attaccante è stato sottoposto a esami in Paideia ed è stata riscontrata una lesione agli adduttori riportata nel derby contro la Roma: “Taty stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra riportata nel corso della partita con la Roma. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.