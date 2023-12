Basket, Eurolega 2023/2024: la Virtus Bologna continua a vincere, battuto il Maccabi 100-90

La Virtus Bologna continua a fare faville in Europa. Nella sfida valida per la 13^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket, le Vu Nere hanno sconfitto per 100-90 il Maccabi, ottenendo la loro nona vittoria nella competizione. Reduci dall’entusiasmante vittoria con una super rimonta contro il Barcellona, la squadra di Banchi ha centrato un altro successo prestigioso contro la formazione di Tel Aviv – distante una sola vittoria – e consolidato la terza posizione. Se Lundberg era stato l’eroe della serata contro i catalani, stasera a brillare sono stati Toto Shengelia e Marco Belinelli, rispettivamente con 27 e 22 punti a referto. Niente da fare per gli israeliani, trascinati da Lorenzo Brown e Wade Baldwin (46 punti in due) ma costretti a cedere il passo alla Virtus al PalaDozza.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-MACCABI 100-90

VIRTUS BOLOGNA: Shengelia 27, Belinelli 22, Hackett 12, Smith 10, Dunston 9, Lundberg 6, Cordinier 5, Mickey 5, Dobric 4, Cook 0, Mascolo N.E., Polonara N.E.

MACCABI: Brown 26, Baldwin 20, Colson 10, Sorkin 8, Nebo 7, Rivero 6, Cleveland 5, Menco 3, Blatt 3, Cohen 2, Mayer N.E., Webb N.E.

CRONACA – Avvio di match caratterizzato da una grande efficacia offensiva da parte delle due squadre. Il Maccabi colpisce soprattutto in contropiede, ma la Virtus non resta a guardare e, nel segno di un ispirato Shengelia, tiene botta. Il primo quarto termina con gli israeliani avanti di una sola lunghezza e l’equilibrio si protrae anche nella seconda frazione, dove nessuna delle due squadre riesce a scappare. Ci provano gli ospiti all’inizio, ma Smith e il solito Shengelia ristabiliscono la parità. Nel finale è invece Belinelli a salire in cattedra, caricandosi la squadra sulle spalle. All’intervallo, è l’equilibrio assoluto a regnare al PalaDozza, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 49-49.

Nella ripresa è invece la Virtus a partire meglio, conquistandosi subito un piccolo vantaggio e consolidandolo con il trascorrere dei minuti, tenendo a debita distanza i rivali. I ragazzi di Banchi allungano anche sul +10, ma a 10′ dalla fine il gap con gli avversari è di 6 lunghezze. E’ nel quarto finale, però, che le vu nere fanno la differenza, amministrando al meglio il proprio vantaggio e rispedendo al mittente le offensive, targate perlopiù Lorenzo Brown. L’unico momento di spavento per la Virtus è quando gli avversari si portano a -3. La tripla di Belinelli e i canestri di Shengelia e Hackett però mettono un punto esclamativo sul match e lo indirizzano dalla parte delle vu nere, che poi completano l’opera nel finale e conquistano un’altra prestigiosa vittoria.