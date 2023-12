Bundesliga 2023/2024: l’Hoffenheim sconfigge 3-1 il Bochum e resta in zona Europa

Nell’anticipo della quattordicesima giornata di Bundesliga 2023/2024, l’Hoffenheim ha calato il tris contro il Bochum, imponendosi per 3-1. Successo importante per il club di Sinsheim, che sale a quota 23 punti e consolida il sesto posto in classifica, portandosi a -2 dal Dortmund. Gara sbloccata alla mezz’ora con l’autogol di Masovic, mentre dopo appena 10 minuti è arrivato il raddoppio di Kramaric. A chiudere i giochi ci ha pensato Bebou a un quarto d’ora dal 90′; ininfluente infine il gol allo scadere di Paciencia, che non ha fatto altro che rendere il passivo meno pesante per il Bochum, ancora dodicesimo a quota 13 punti.