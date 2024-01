Basket, Eurolega 2023/2024: una Virtus Bologna incerottata cade a Istanbul, vince il Fenerbahce 88-75

Sconfitta per la Virtus Bologna, che ha aperto la ventitreesima giornata della regular season di Eurolega 2023/2024 in casa del Fenerbahce. I turchi si sono imposti per 88-75, confermando la grande forza tra le mura amiche di Istanbul visto che in questa stagione i gialloneri hanno perso solo una volta in casa. Le “V” nere di coach Banchi resistono nel primo tempo, poi però le pesanti assenze di Shengelia e Belinelli si fanno sentire e condannano gli emiliani alla sconfitta che comunque non oscura la grande stagione europea fin qui disputata. Si conferma bestia nera per la Virtus Johnathan Motley, autore di 23 punti e dominante nel primo tempo. A Bologna non bastano i 17 punti di Iffe Lundberg.

La cronaca – La Virtus approccia il match con il piglio giusto nel primo quarto, nonostante le assenze di Shengelia e Belinelli. Buone percentuali in avvio per Bologna, che si porta avanti 15-11 grazie a Dunston e un ispirato Lundberg. Entra bene anche Pajola, ma dall’altra parte c’è Motley che come all’andata si conferma dolorosa spina nel fianco virtussino marcando 14 dei primi 21 punti del Fenerbahce. Dopo i primi dieci minuti la Virtus riesce a essere avanti 21-25, con un’ottima prova difensiva e buone scelte in attacco.

Diversa la storia del secondo quarto, che vive di parziali e controparziali: parte benissimo la Virtus che tocca anche il +9 sul 21-30, poi però un antisportivo di Pajola dà il là alla reazione dei padroni di casa. Motley continua a fare il bello e il cattivo tempo e si accede anche Wilbekin, il quale con cinque punti in pochissimi secondi firma il sorpasso sul 35-33. L’attacco di Bologna inizia a soffrire ma rimane a galla con un paio di triple di Lundberg, ma prima dell’intervallo i turchi trovano il break con la tripla di Wilbekin sulla sirena che vale il 52-47 al rientro negli spogliatoi.

La svolta della partita arriva però nel terzo quarto, con il Fenerbahce che torna in campo con grande aggressività e intensità. Le assenze in casa Virtus si fanno sentire con il passare dei minuti e così Bologna marca appena 9 punti nel terzo periodo. Merito anche dei turchi che alzano il livello di gioco grazie al nuovo arrivato Noua e al solito Motley, che in pochi minuti propiziano il deciso allungo dei padroni di casa. Gli uomini di coach Banchi non riescono a reagire e all’improvviso la partita scivola via, Bologna inizia gli ultimi minuti a -15 sul 71-56. La Virtus prova a reagire in avvio di quarto periodo, con un parziale che sfrutta anche un evidente calo di tensione del Fenerbahce. Gli emiliani tornano anche a -8 e sembrano poter sognare la rimonta, ma i turchi riescono a rimettere le cose a posto potendo gestire senza patemi nel finale.