Probabili formazioni Cagliari-Torino: ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 26 gennaio nella cornice dell’Unipol Domus. Sfida tra Claudio Ranieri e Ivan Juric con l’obiettivo di tre punti cruciali per i rispettivi obiettivi stagionali: la zona salvezza per i sardi; la prima metà di classifica per i granata. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamol0 insieme a partire dal primo minuto di gioco di questa partita tra Cagliari e Torino.

CAGLIARI – Viola alle spalle di Petagna e Pavoletti. A centrocampo tocca a Nandez, Prati e Makoumbou. Mentre la linea a quattro dovrebbe essere composta da Zappa, Wieteska, Dossena e Augello.

TORINO – Modulo 3-4-1-2 per Juric. Vlasic agirà a supporto di Zapata e Sanabria, confermati in attacco. Più Ricci di Tameze, anche se la fisicità del Cagliari potrebbe spingere Juric a fare scelte diverse a gara in corso.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Pavoletti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Mancosu, Rog, Shomurodov, Oristanio

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata

Ballottaggi: Ricci 55% – Tameze 45%

Indisponibili: Schuurs

Squalificati: –