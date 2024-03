Basket, Eurolega 2023/2024: l’Olimpia Milano cade in casa dello Zalgiris, speranze play-in al lumicino

Sconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armani Milano nella trentaduesima giornata dell’Eurolega 2023/2024. L’Olimpia ha infatti perso in casa dei lituani dello Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri con il punteggio di 87-73, per un risultato che condanna quasi certamente Milano all’eliminazione dai play-in visto che le combinazioni per il decimo posto sono davvero complicate e con probabilità ridotte al lumicino. Una partita non certo spettacolare quella della Zalgirio Arena, con tanti errori da una parte e dall’altra: alla fine gli uomini di Ettore Messina pagano una continuità praticamente nulla sui due lati del campo.

A fine partita Keenan Evans con 20 punti è il miglior marcatore dello Zalgiris, ma pesano anche i 17 punti di Edmond Sumner e i 13 di Butkevicius. I 19 punti di Nikola Mirotic e i 17 di Shabazz Napier non bastano a Milano per evitare l’ennesima deludente sconfitta di queste stagione.

La cronaca – La partita non inizia al meglio per Milano, che soffre in difesa e subisce il break in avvio per il 10-5 che costringe Messina al timeout. Percentuali pessime per entrambe le squadre, con il primo quarto che si chiude senza triple segnate da ambo le parti. A scaldare l’Olimpia ci pensa Mirotic, che firma il parziale con cui l’EA7 passa in vantaggio sul 12-15. I primi dieci minuti si chiudono così con Milano avanti 14-17. Nel secondo quarto lo Zalgiris inizia a trovare punti dall’arco, ma anche Tonut e Hall rispondono a tono portando Milano sul +4 (27-31). La seconda tripla del match di Tonut vale il massimo vantaggio sul 32-37, Evans accorcia prima della sirena di fine primo tempo con una delle poche triple segnate dai lituani (4/15 nei primi 20′ di gioco). Si va quindi negli spogliatoi con l’Olimpia in vantaggio 35-37.

Al ritorno in campo la partita cambia inerzia in maniera abbastanza netta, con Milano in evidente difficoltà su entrambi i lati del campo. Lo Zalgiris fa la la differenza con le penetrazioni di Evans e Sumner che mettono in crisi la difesa dell’Olimpia: i lituani toccano il +6 nel finale di terzo quarto, Milano si affida a Mirotic che predica in mezzo al deserto e praticamente da solo tiene l’Olimpia a contatto. Male invece Maodo Lo e Napier, che appaiono fallosi e decisamente fuori dalla partita. Alla fine in qualche modo l’Olimpia chiude il periodo sotto di cinque lunghezze, sul punteggio di 59-54 in favore dei padroni di casa. Tutte le difficoltà di Milano vengono a galla nell’ultimo quarto, che nonostante le triple di Shields e Napier per il -4 sul 72-68 finisce per soccombere sotto i colpi di un ispirato Sumner e in generale di uno Zalgiris più quadrato e con idee più chiare su cosa fare in attacco. Grandi meriti anche a coach Trinchieri, che centra la settima vittoria casalinga nelle ultime otto giocate in Eurolega alla Zalgirio Arena.