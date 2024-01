Basket, Eurolega 2023/2024: la Stella Rossa espugna il Forum, Olimpia battuta 76-62

La quinta partita in nove giorni è amara per l’Olimpia Milano. L’EA7 cade al Forum in Eurolega contro la Stella Rossa, che si impone 76-62 e reagisce dopo la sconfitta di Villeurbanne. Priva di Maodo Lo, Shavon Shields e Nikola Mirotic, la squadra di Ettore Messina trova 14 punti da Giordano Bortolani, autore di tre triple su sei tentate, mentre Alex Poythress si ferma a quota 11. Di fronte c’è un super Rokas Giedraitis, che veste i panni del trascinatore e mette a referto 22 punti, impreziositi da 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Joel Bolomboy, che ne aggiunge 14.

La prima tripla del match è dei padroni di casa a firma Napier, ma sarà l’unica di un quarto d’apertura che certifica il primo tentativo di fuga dei serbi, più precisi dall’arco (3/5) e concentrati a rimbalzo (8 a 3). Il primo parziale è di 15-23. L’Olimpia fatica a sbloccarsi e nel secondo quarto la Stella Rossa fa segnare il massimo vantaggio di +18. Le triple di Bortolani e Tonut restituiscono fiducia ai padroni di casa, che riescono a limitare i danni, ricucendo sul -14, ma Bolomboy ristabilisce un pesante +16 all’intervallo.

La reazione al ritorno sul parquet però è forte e vigorosa. E l’Olimpia riesce a costruire un parziale di 9-0 con Melli e Poythress in evidenza. Milos Teodosic muove il tabellone dei serbi dalla lunetta, ma la percentuale al tiro dei serbi in questo terzo quarto crolla drasticamente fino al 21%. Il -10 apre l’ultimo quarto, con Milano che crede alla rimonta. Per Teodosic solo 9 punti in totale, ma sono sue le due triple nel finale che regalano l’ossigeno necessario ai serbi per resistere agli assalti dei padroni di casa. E alla fine c’è spazio anche per l’ultima magia di Geidraitis, che si prende applausi e titolo di mvp: “Dovevamo reagire, abbiamo fatto un grande lavoro tutti quanti – spiega -. Complimenti a tutta la squadra. Sapevamo che Milano avrebbe reagito e che avrebbe combattuto fino alla fine. Siamo riusciti comunque a condurre questa vittoria in porto”.