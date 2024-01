Supercoppa spagnola 2024: il Barcellona piega l’Osasuna e vola in finale, sarà Clasico col Real

Il Barcellona ha battuto l’Osasuna per 2-0 in semifinale di Supercoppa spagnola 2024 e così facendo ha raggiunto il Real Madrid in finale, dove andrà in scena un delicatissimo e attesissimo Clasico con in palio un trofeo, nell’esotica cornice dell’Arabia Saudita che presto ospiterà anche il medesimo trofeo, con medesima formula, a livello italiano. I blaugrana, dopo un primo tempo non entusiasmante, sono riusciti a sbloccarla a inizio ripresa con bomber Lewandowski, che siglando la rete del vantaggio si è fatto perdonare l’erroraccio nella prima frazione.

Dopo il gol del polacco, la formazione di Pamplona, fino ad allora assai spavalda, comincia invece ad accusare il colpo e arriva con più difficoltà in zona offensiva. Nel finale, come è ovvio che sia, la squadra dalla Navarra si sbilancia a caccia del gol del pari che varrebbe i supplementari, invece viene infilata dai catalani che raddoppiano nel recupero grazie al giovane Yamal che non perdona e regala il pass per l’atto conclusivo ai ragazzi di Xavi ancora una volta contro il Real di Ancelotti.