Pagelle Juventus-Frosinone 4-0, voti e tabellino quarti Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Juventus-Frosinone 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/2024. Grandissima prestazione dei bianconeri che asfaltano la sorpresa di questa edizione della coppa nazionale. Tre gol di Milik (al quale viene annullata anche una quarta rete) e poi il poker di Yildiz schiantano i ciociari che non riescono a fare il proprio gioco. Allegri in semifinale contro la Lazio. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Gatti 6.5, Bremer 7, Danilo 6.5; Weah 6 (26′ st Cambiaso sv), McKennie 7.5, Locatelli 6.5 (17′ st Nicolussi Caviglia 6), Miretti 6.5 (17′ st Iling-Junior 6), Kostic 6; Milik 8 (17′ st Vlahovic), Yildiz 7 (33′ st Nonge sv). In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Hasa. Allenatore: Allegri 7.5.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini 4; Okoli 5, Romagnoli 5, Mateus Lusuardi 5; Lirola 5.5 (33′ st Bonifazi sv), Brescianini 5.5, Mazzitelli 5 (14′ st Barrenechea 6), Garritano 6; Harroui 5.5 (14′ st Gelli 5.5), Kaio Jorge 5 (33′ st Cheddira), Ibrahimovic 5 (1′ st Soulè 5.5). In panchina: Frattali, Turati, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Caso, Ghedjemis. Allenatore: Di Francesco 5.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.5.

RETI: 11′ pt rig., 38′ pt e 3′ st Milik, 16’st Yildiz.

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Locatelli, Kostic, Gatti. Angoli: 5-3 per la Juventus. Recupero: 1′; 3′.