Basket, Eurolega 2023/2024: derby di Belgrado alla Stella Rossa. Pozzecco batte Trinchieri

La diciannovesima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024 si è aperta questa sera con i primi quattro match in programma. Spicca il fascino del derby di Belgrado, dove in una spettacolare cornice di pubblico e tifo la Stella Rossa ha battuto il Partizan per 88-72, al termine di un match virtualmente chiuso dai padroni di casa già nel primo tempo grazie al +21 con cui si è andati all’intervallo lungo. Serata da 13 punti e 7 assist per l’ex Virtus Milos Teodosic, con la Stella Rossa che manda sei giocatori in doppia cifra tra cui Nedovic top scorer con 16 punti. Al Partizan non basta un Kevin Punter da 17 punti per evitare la nona sconfitta in questa Eurolega.

Dominio totale a Istanbul per il Fenerbahce, che si sbarazza del Maccabi Tel Aviv con un roboante 109-74. A fare tutta la differenza del mondo, dopo un primo quarto chiuso in parità, è il secondo quarto che mette a referto un clamoroso 35-9 in favore dei turchi. Tyler Dorsey chiude a 21 punti, mentre Motley si ferma a 17. Terza vittoria europea in stagione per l’Asvel Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco, che ha battuto in un derby tra coach italiani lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri. Vittoria per 93-79 in favore dei francesi, guidati dal trio composto da Luwawu-Cabarrot (27 punti), Charles Kahudi (22 punti) e Youssoupha Fall (22 punti). Lo Zalgiris, costretto a inseguire fin dai primi minuti, ci prova fino all’ultimo ma non riesce a recuperare la partita: alla fine il migliore dei lituani è Keenan Evans con 21 punti.