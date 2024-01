Siviglia-Athletic Bilbao, Sergio Ramos si scaglia contro tifoso: “Abbi rispetto”

Prosegue la crisi del Siviglia, sconfitto in casa per 2-0 dall’Athletic Bilbao e sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Solo tre punti raccolti dagli andalusi nelle ultime cinque partite giocate in Liga e questa sera il pubblico del Sanchez Pizjuan si è fatto sentire al fischio finale. Pesante contestazione e clima davvero teso, come dimostra anche lo scatto d’ira di Sergio Ramos. Impegnato nella classica intervista a bordo campo, il difensore ex Real Madrid si è improvvisamente scagliato contro un tifoso che lo stava contestando. “Abbi un po’ di rispetto, stiamo parlando. Rispetta le persone e stai zitto”, queste le parole di Ramos che ha poi concluso l’intervista tornando a parlare con il giornalista.