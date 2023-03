Basket, Eurolega 2022/2023: Milano lotta ma non basta, il Real Madrid vince 91-87

Il tabellino e la cronaca di Real Madrid-Olimpia Milano 91-87, match valevole per la ventinovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo sei vittorie consecutive si ferma la rincorsa disperata degli uomini di Ettore Messina, che lottano in casa dei Blancos ma alla fine si devono arrendere dopo aver giocato alla pari con una delle grandi favorite per la vittoria finale. Non bastano i 17 punti di Napier e i 16 di Melli per evitare una sconfitta che quasi certamente pone fine alle già flebili speranze di acciuffare i playoff in rimonta.

La cronaca – La partita inizia nel segno dell’equilibrio nei primi minuti, ma il primo allungo è dell’Olimpia che con le triple di Baron e i punti di Melli e Tonut si porta in vantaggio sul 10-18. La reazione del Real Madrid però non si fa attendere, con i padroni di casa che inanellano un parziale da 20-5 a cavallo del primo e del secondo quarto. Alla prima sirena così il punteggio è di 24-23, ma in apertura di secondo periodo il Real arriva anche al +7 con la triple di Causeur costringendo Messina al timeout. L’Olimpia esce benissimo dalla panchina, con Tonut e Napier che riportano avanti Milano sul 36-40. L’ultimo minuto del primo tempo però sorride al Real e in particolare a Musa, protagonista con due canestri che valgono il 42-40 in favore degli spagnoli all’intervallo lungo.

Al rientro in campo Milano torna subito avanti con la tripla di Melli, ma il Real risponde presente a sua volta. Nel finale del periodo arriva il fallo tecnico contro Tavares, costretto alla panchina con quattro falli. Milano prova ad approfittarne e allunga sul 58-62, ma si scatena all’improvviso Hezonja che con tre triple in pochi secondi permette ai suoi di iniziare l’ultimo periodo in vantaggio di un punto sul 67-66. In avvio di quarto periodo Milano si scalda dall’arco con Pangos e Tonut, che portano l’Olimpia avanti 71-74. Con il passare dei minuti il clima si fa sempre più infuocato al Wizink Center, con qualche fischio arbitrale un po’ troppo “casalingo”: arriva il quinto fallo di Baron, mentre il Real dalla lunetta non perdona e si porta in vantaggio 81-76 a meno di cinque minuti dal termine. Milano non ci sta e reagisce ancora, così la tripla di Napier vale il pareggio 84-84 a meno di un minuto dalla sirena. Due palle perse evitabili però condannano l’Olimpia negli ultimi secondi, con anche l’ultimo disperato tentativo che viene sprecato malamente.

Real Madrid: Causeur 6, Fernandez, Abalde, Hanga 3, Hezonja 12, Rodriguez 2, Deck 6, Poirier 6, Cornelie, Tavares 17, Yabusele 12, Musa 27.

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 10, Thomas, Luwawu-Cabarrot 2, Pangos 9, Tonut 14, Melli 16, Baron 14, Napier 17, Ricci, Alviti, Hines 2, Voigtmann 3.