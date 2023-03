Pagelle Real Sociedad-Roma 0-0: voti e tabellino Europa League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Real Sociedad-Roma, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. I giallorossi giocano una grande partita difensiva e concedono poco ai padroni di casa, se non qualche occasione su calcio piazzato: in una di queste clamorosa traversa colpita dalla Real Sociedad con la palla che sbatte anche sulla linea. Sul finire di primo tempo un gol annullato a Smalling per fallo di mano. Mancini e compagni tengono alla grande e si qualificano per i quarti di finale.

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro 6; Gorosabel 6 (26’ st Sola 5.5), Zubeldia 6, Le Normand 6, Rico 5.5; Mendez 5.5 (34’ st Cho sv), Zubimendi 6, Merino 6; David Silva 6; Oyarzabal 5 (26’ st Kubo 6), Sorloth 5.5 (17’ st Carlos Fernandez 4). In panchina: Zubiaurre, Illarramendi, Barrenetxea, Muñoz, Guevara, Navarro, Pacheco, Turrientes.

Allenatore: Alguacil 5.5.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 7, Smalling 7.5, Ibanez 7.5; Karsdorp 6 (42’ pt Zalewski 6), Wijnaldum 5, Cristante 6.5, Pellegrini 6 (42’ st Bove sv), Spinazzola 6.5; Dybala 6 (30’ st El Shaarawy sv), Belotti 5.5 (30’ st Abraham 6). In panchina: Boer, Svilar, Celik, Camara, Kumbulla, Volpato, Tahirovic.

Allenatore: Mourinho 6.5.

ARBITRO: Kovacs (ROU) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 50’ st Carlos Fernandez espulso per doppio giallo (fallo di gioco e condotta antisportiva).

Ammoniti: Karsdorp, Zubeldia, Mancini, Rico, Smalling.

Angoli: 9-3. Recupero: 5’ pt, 7’ st.