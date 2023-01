MOVIOLA – Milan-Torino, Djidji espulso: prima palla e poi uomo, prende il secondo giallo

Episodio da moviola in Milan-Torino per l’espulsione di Koffi Djidji al 70′. Il difensore dei granata, già ammonito nel primo tempo, prende il secondo giallo per un intervento su Messias che poteva lanciarsi verso la porta, anche se si era a centrocampo. Il centrale ospite sfiora la palla ma colpisce poi nettamente l’uomo, stendendo il brasiliano che altrimenti avrebbe raccolto la sfera e corso verso la porta. Dunque la decisione appare giusta da parte di Rapuano e infatti il Var non interviene, protesta comunque Juric.