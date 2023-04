Highlights Ankara-Brescia 77-69, ottavi Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Gli highlights della sfida tra Brescia e Ankara, sfida valida come ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di basket. La Germani viene sconfitta in Turchia con il punteggio di 77-69 e deve salutare la manifestazione. E’ la squadra di casa, trascinata dai 21 punti di Bouteille, ad approdare ai quarti come da pronostico.

LA CRONACA