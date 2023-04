Gatti segna, Perin salva: la Juventus piega lo Sporting di cuore, semifinale un po’ più vicina

Una vittoria di cuore, di sofferenza, di gruppo. Con tanti protagonisti, senza subire gol, prendendo dunque margine rispetto allo Sporting e potendo volare a Lisbona con due risultati su tre. La Juventus non tradisce le attese e all’Allianz Stadium vince per 1-0 nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Piccoli passi visto che l’ambiente è costantemente bombardato dalle notizie extra-campo, le ultime sui deferimenti per stipendi e partnership. E intanto, alla vigilia del ritorno in terra portoghese, la Vecchia Signora conoscerà il verdetto definitivo sul -15 per il caso plusvalenze. La squadra vista oggi all’Allianz Stadium, va detto, ha mostrato tutta la sua resilienza a queste vicende, si è isolata e ha giocato una partita non memorabile a livello tecnico, ma di gran ritmo e voglia. E ne è venuta a capo grazie al gol di Federico Gatti, una zampata con esultanza d’altri tempi sul tocco di un Vlahovic entrato nel secondo tempo e subito nel vivo. L’uomo meno atteso, così come Mattia Perin, non fosse per il fatto di essere un portiere e di essere partito dalla panchina.

Ma c’è tanta paura a Torino per quanto accade a Szczesny, che dopo due ottime parate deve alzare bandiera bianca per un piccolo malore. Mano sul petto, uscita in lacrime, per fortuna l’elettrocardiogramma dice che è tutto ok. Entra però il vice, extra lusso per questa squadra, e risulterà decisivo per conservare una vittoria presa con le unghia e con i denti, con una doppia parata nel recupero sulle due uniche vere grandi occasioni dei biancoverdi, oggi sottotono e sotto ritmo, un po’ come il Benfica contro l’Inter. E’ solo il primo tempo, è vero, ma si parte bene. E quel tridente schierato oggi, con Chiesa e Di Maria finalmente insieme da ali, con la condizione che migliora. Nel finale entra anche Pogba, chissà se stavolta potrà tornare utile alla causa. Il primo round è andato, si è intravista la pericolosità e la freschezza dei ragazzi di Amorim, a Lisbona servirà una versione ancora migliore per centrare le semifinali.