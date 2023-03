Highlights Amburgo-Trento 89-87, Eurocup 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 23

89-87 nel match tra Amburgo e Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Sconfitta che brucia per Trento in trasferta, in controllo per diverse frazioni della gara. Il miglior marcatore del match è stato Anthony Polite, che regala la vittoria ai padroni di casa. Ecco gli highlights del match.

LA CRONACA DEL MATCH