Skriniar, parla il medico della Slovacchia: “Danni al disco invertebrale, prova dolore anche a riposo”

“Skriniar non è in condizione di poterci aiutare, prova dolore anche a riposo”. Esordisce così il medico della nazionale Zsolt Fegyveres a proposito dell’infortunio riguardante il difensore dell’Inter. Un problema che rischia di tenerlo lontano dai campi a lungo: “Mi ha contattato circa un mese fa dicendomi di avere mal di schiena. Gli sono state prescritte fisioterapia e pillole, ma non è servito. Ora si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato dei danni al disco invertebrale”.