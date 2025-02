Meno di 24 ore all’UdineJump Developement, il meeting dedicato esclusivamente al salto in alto. Alla sua settima edizione, la tappa Bronze del World Indoor Tour ideata e dedicata al compianto Alessandro Talotti (ex astista scomparso nel 2021 a causa di un tumore all’intestino, vedrà presente la primatista olimpica Yaroslava Mahuchikh. L’ucraina, record del mondo nell’alto lo scorso luglio in Diamond League a Parigi (2.10 battendo il primato del 1987 di Kostadinova), sarà la grande stella del meeting friulano. Seconda presenza per la fuoriclasse due volte campionessa mondiale dopo quella del 2021, quando vinse la prova con 2,00. “È bello essere nuovamente qui. Conto di arrivare il prima possibile ai 2 metri. Udine è una città piccola, ma bella e con una grande comunità di persone: sono felice di essere nuovamente qui e di aprire in Friuli la mia stagione. Si respira una bella atmosfera, in futuro vorrei organizzare questo tipo di evento in Ucraina. Dopo i Giochi ho preso una lunga pausa, sono contenta di ricominciare a gareggiare dopo essermi allenata tra Spagna ed Estonia”, ha detto Mahuchikh nella conferenza stampa inaugurale al Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco di fronte alle autorità civili e sportive, e insieme al primatista maschile Javier Sotomayor, grande amico dell’evento friulano. Presenti per la Regione l’assessore alle Finanze Barbara Zilli, per il Comune di Udine il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’assessore allo Sport Chiara Dazzan, per il CONI il presidente del Comitato Regionale Giorgio Brandolin e per la FIDAL il numero uno del Comitato Regionale, Massimo Patriarca, che presiede anche UdinJump. La 23enne di Dnipro guiderà una “squadra” di 25 atleti, tanti saranno i saltatori in alto che si daranno battaglia sulle due pedane allestite al Palaindoor Ovidio Bernes. Nella prova femminile gli ultimi ingressi sono rappresentati dalla campionessa italiana Idea Pieroni (Carabinieri), personale di 1,93 nello scorso settembre (1,91 quest’anno), dalla spagnola Ona Bonet con un PB di 1,86, Patricija Jansone (Lettonia, 1,86), Lilianna Batori (Ungheria, 1,87). Le quattro atlete si sono aggiunte a Mahuchikh, Marija Vukovic (Montenegro, 1,97), Karmen Bruus ed Elizabeth Pihela (Estonia, 1,96 e 1,92), Buse Savaskan (Turchia, 1,92) e Una Stancev (Spagna, 1,88).

Al maschile

Tra gli uomini le new entries rispondono al nome del giapponese Naoto Tobe, primatista nazionale indoor con 2,35; dell’israeliano Jonathan Kapitolnik, già campione mondiale U20 nel 2021, personale di 2,30; del messicano Roberto Vilches, autore di 2,27, dello spagnolo Carlos Rojas (2,26), dell’ucraino Vadym Kravchuk (2,25) e degli italiani Eugenio Meloni (Carabinieri, 2,18) e Simone Dal Zilio (Atl. Brugnera Friulintagli, 2,10). Oltre a loro gareggeranno i saltatori già annunciati come Luis Zayas (Cuba, 2,33), Douwe Amels (Paesi Bassi, 2,31), Tihomir Ivanov (Bulgaria, 2,31), il neo campione italiano U23 al coperto e argento mondiale U20 Matteo Sioli (Euroatletica 2002, 2,25), Sandro Tomassini (Slovenia, 2,22), Lionel Strasser (Austria, 2,20), Federico Celebrin (Trevisatletica, 2,18) e Jaxier Sotomoyar (Spagna, 2,01). Quest’ultimo è il figlio del primatista mondiale in carica Javier Sotomayor (2,45), che è arrivato come di consueto in Friuli in occasione del meeting: Udine saluterà quindi i due attuali detentori della miglior misura di sempre della specialità.

Chi era Alessandro Talotti

Talotti è stato un altista italiano .Vantava un primato di 2,30 m all’aperto e di 2,32 al coperto. Nato a Udine il 7 ottobre 1980, si è spento il 16 maggio del 2021 a causa di un grave tumore all’intestino. Partecipò a due edizioni dei Giochi Olimpici: ad Atene 2004 chiuse al dodicesimo posto con 2,25 m, mentre a Pechino 2008 non riuscì a qualificarsi per la finale. Nel 2009 fu tra i quattro atleti azzurri qualificati per le finali del World Athletics Tour.

Il palmares di Mahuchikh

In carriera ha vinto un oro olimpico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ed un bronzo a Tokyo 2020, un oro (Budapest 2023) e due argenti (Doha 2019 e Oregon 2022) mondiali. Il 7 luglio 2024 ha fatto segnare il record del mondo al meeting di Parigi di Diamond League. Misura di 2.10 e buttato giù il muro dei 2.09 di Stefka Kostadinova del 1987.